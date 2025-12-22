Vijay Hazare Trophy: जायसवाल, संजू सैमसन, पृथ्वी शॉ...इतिहास में सिर्फ सात बल्लेबाज ही कर पाए हैं ये बड़ा कारनामा

Vijay Hazare Trophy Record: बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के लिये 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो वनडे मैच खेलना अनिवार्य कर दिया है. टूर्नामेंट की शुरुआत में अब समय बचा नहीं है और राज्य संघ ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. कई स्टार खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह मिली है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच (19 दिसंबर ) और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे (11 जनवरी , 2026) के बीच तीन सप्ताह से अधिक का अंतर है और बोर्ड चाहता है कि सभी सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें. अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सभी को यह निर्देश दे दिया है. ऐसे में फैंस की निगाहें भी इस टूर्नामेंट पर लगी हैं क्योंकि सभी बड़े नाम इस मैच में खेलते दिखेंगे. देखना होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव जैसे सुपरस्टार कैसा प्रदर्शन करते हैं. इस दौरान नजर संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल पर भी होंगी, जिनके नाम इस टूर्नामेंट में दोहरा शतक है.

विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सात बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा है. इस लिस्ट में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे नाम हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे पहला दोहरा शतक लगाने का कारनामा करन कौशल ने किया था. उत्तराखण्ड के इस बल्लेबाज ने सिक्किम के खिलाफ मैच में 135 गेंदों में 18 चौके और 9 छक्कों के दम पर 202 रनों की पारी खेली थी.

इसके बाद अगले सीजन में संजू सैमसन ने गोवा के खिलाफ मैच में कोहराम मचाया था. संजू ने 129 गेंदों में 21 चौके और 10 छक्कों के दम पर नाबाद 212 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 164.34 का रहा था. संजू सैमसन के चार दिन बाद ही यशस्वी जायसवाल ने अपना रिकॉर्ड लिस्ट में नाम दर्ज करवाया. जायसवाल ने झारखण्ड के खिलाफ 154 गेंदों में 17 चौके और 12 छक्कों के दम पर 203 रन बनाए.

सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने इसके बाद अगले सीजन में पुडुचेरी के खिलाफ मैच में दोहरा शतक जड़कर इस खास लिस्ट में जगह बनाई थी. शॉ ने 152 गेंदों में नाबाद 227 रन बनाए थे. विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का सीजन खत्म होते-होते चार बल्लेबाज दोहरा शतक लगा चुके थे. लेकिन फिर 2023 सीजन में तीन बल्लेबाजों ने दोहरा शतक जड़ने का कारनामा किया.

सबसे पहले समर्थ व्यास ने मणिपुर के खिलाफ 131 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा. फिर एन जगदीशन ने 141 गेंदों में अरुणाचल के खिलाफ 277 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 25 चौके और 16 छक्के जड़े. एन जगदीशन की यह पारी विजय हजारे के इतिहास में किसी खिलाड़ी द्वारा खेली गई सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. इसके बाद इसी सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 220 रनों की पारी खेली थी.

