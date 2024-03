Ruturaj Gaikwad: "हमारी टीम में हर कोई...", कप्तान के तौर पर पहली जीत के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भरी हुंकार

मैं कहूंगा कि शुरुआत से ही 2-3 ओवरों तक पूरe नियंत्रण था. मैं 10-15 रन कम चाहता लेकिन मुझे लगता है कि अंत में उन्होंने वास्तव में अच्छा खेला. मुझे लगता है कि मैक्सवेल और फाफ (Ruturaj Gaikwad on Maxwell and Faf du Plessis) को आउट करना एक बड़ा मोड़ था. हमें तीन विकेट जल्दी मिल गए और इससे हमें अगले ओवरों पर नियंत्रण रखने में मदद मिली, यही असली निर्णायक मोड़ था. मैंने हमेशा कप्तानी (Ruturaj Gaikwad on his Captaincy) आनंद लिया है. कभी भी इसे दबाव के रूप में महसूस नहीं किया.

कप्तानी को लेकर ऋतुराज ने कहा

मेरे पास इसे संभालने का अनुभव था, कभी कोई दबाव महसूस नहीं हुआ. जाहिर तौर पर माही (एमएस धोनी) (Ruturaj Gaikwad on MS Dhoni) भाई भी थे. मुझे लगता है कि हमारी टीम में हर कोई स्वाभाविक स्ट्रोकप्लेयर है, मुझे लगता है कि जिंक्स (अजिंक्य रहाणे) भी वास्तव में सकारात्मक खेल रहे हैं. हर कोई अपनी भूमिका जानता है और किस गेंदबाज को खेलना है. भूमिका स्पष्टत होने से वास्तव में मदद मिलती है. दो-तीन चीजों पर काम करना है, सभी ने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन मुझे लगता है कि अगर शीर्ष 3 में से कोई 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करता तो यह और भी आसान होता.