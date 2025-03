RR vs CSK: 'अब तो आप रिटायरमेंट ले लो...', सोशल मीडिया बुरी तरह धोनी पर बरसा

Fans blasted on Dhoni: रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2025) में चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से हार झेलनी पड़ी. और रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने उसे 6 रन से मात दी. इस हार के साथ ही सुपर किंग्स 3 मैचों में दो हार के साथ सातवें नंबर पर चली गई है. पिछले मैच में बाजी हाथ से निकलने के बाद और नौवें नंबर पर बैटिंग के लिए खासी आलोचना झेलने वाले धोनी इस बार सातवें नंबर पर बैटिंग के लिए आए. यहां से चेन्नई को जीतने के लिए 25 गेंदों पर 54 रन बनाने थे, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद चेन्नई जीत से सात रन दूर रन गया. धोनी ने 11 गेंदों पर 1 चौके और इतने ही छ्कके से 16 रन बनाए, लेकिन हार के बाद सोशल मीडिया का गुस्सा फिर से धोनी पर फूटा है.

ऐसे कमेंट सोशल मीडिया पहले बमुश्किल ही धोनी के लिए देखे गए हैं, लेकिन अब इनका सिलसिला बढ़ रहा है

यह एंगल भी आ गया है

Chasing 28 off 8 balls is not everyone's cup of tea. Virat kohli is better finisher than your Thala MS Dhoni 😂 #CSKvsRR pic.twitter.com/ilgqtS1I1Q

निश्चित तौर पर इस तरह के कमेंट धोनी की साख या कहें कि ब्रांड पर भी असर डालेंगे

वास्तव में इस तरह के कमेंटों को दूर करना अब धोनी के लिए चैलेंज हो चला है

Finally!!!.......MS Dhoni getting arrested for fooling people into thinking that he is the best finisher pic.twitter.com/r3R7HcyJfz

बिल्कुल मनोदशा ऐसी ही है माही के चाहने वालों की

असर साफ-साफ चेन्नई टीम पर भी पड़ता दिख रहा है

#CSKvsRR #CSKvRR #RRvCSK



No power-hitters in the Top 6

Only finisher Thala Dhoni don't want to bat

No bowler who can make batsmen think twice

Thalapathy Jadeja is done for good

Hopeless at chasing, yet keep winning the toss & choosing to chase



This CSK team is just a joke🤡 pic.twitter.com/K8QWXl7yRy