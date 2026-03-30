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45 minutes ago

IPL 2026 Fans Reactions:: क्या आप भी हैं क्रिकेट के वो वाले फैन जो सिर्फ मैच नहीं देखते बल्कि उसके हर खास मोमेंट पर रखते हैं अपनी एक्सपर्ट्स वाली राय, कभी साथ देखने वालों के बीच तो कभी सोशल मीडिया पर. अगर आपका जवाब ‘हां' है तो ndtv.in लाया है आपके लिए मौका, जहां आपकी राय सिर्फ आपके दोस्तों और फॉलोअर्स तक नहीं बल्कि पहुंचेगी लाखों रीडर्स तक. आपको बस इतना करना है कि आज के टी-20 मैच के दौरान ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर आप जो भी पोस्ट करें तो उसके साथ हैशटैग #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री का इस्तेमाल जरूर करें. हमारी टीम आपकी इस पोस्ट को शामिल करेगी ndtv.in पर मैच के लाइव कमेंट्री ब्लॉग में. तो देर किस बात की, निकालिए अपने अंदर के क्रिकेट एक्सपर्ट को बाहर, मैच के दौरान सोशल मीडिया पर कीजिए अपनी राय #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के साथ पोस्ट और पहुंचाइये अपनी बात को एनडीटीवी के लाखों रीडर्स तक.

Mar 30, 2026 15:09 (IST)
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#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री : फैन्स ज्यादातर वैभव सूर्यवंशी पर बाजी खेल रहे हैं

Mar 30, 2026 14:35 (IST)
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#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर

Mar 30, 2026 14:32 (IST)
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#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: राजस्थान और चेन्नीई के बीच मुकाबला

आज आईपीएल के तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मुकाबला खेला जाने वाला है. आजके मैच में फैन्स लाइव कमेंट्री कर अपनी बात NDTV तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए फैन्स को  #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर कमेंट करना है. 

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