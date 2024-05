अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से हराकर दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाई है. वहीं इस हार के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2024 के बाहर हो गई है. एक समय लीग स्टेज में अंक तालिका में सबसे नीचे रहने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार वापसी की और लगातार छह मैचों में जीत दर्ज करते हुए असंभव सा लगने वाला काम संभव करते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था. आईपीएल 2008 के बाद से ही बेंगलुरु को अपने पहले खिताब का इंतजार है और टीम को इस बार भी निराशा हाथ लगी. बेंगलुरु की इस हार के बाद टीम का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिली हार के बाद टीम के ऑफिशियल एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट किया गया,"आज रात हमारी सपनों की दौड़ का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया है, लेकिन हमने जो गर्व और जुनून दिखाया है वह हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा. अपना सिर ऊंचा रखें, टीम. आपने इसे सब कुछ दे दिया." इसके साथ ही एक टूटे दिल वाला इमोजी भी ट्वीट किया गया है.

Our dream run has come to an unfortunate end tonight, but the pride and passion we've shown will forever inspire us. 🫡 Hold your heads high, team. You gave it everything. ❤️‍🩹 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 #RRvRCB pic.twitter.com/9KrPdeJhNl

इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा,"बहुत सारी यादें, अच्छी और बुरी, लेकिन यह याद रखने और संजोने की यात्रा रही है. हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आरसीबी फैंस को आप लोगों द्वारा दिखाए गए चरित्र पर बहुत गर्व है."

So many memories, good and bad, but it's been a journey to remember and cherish! ♥️



We can say for sure that the RCB fans are super proud of the character you guys showed! 🫡



Once an RCBian, always an RCBian… 🤗#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 pic.twitter.com/2cCfoWOB8n