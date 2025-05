VIDEO: '6,6,4,6,6,4' रोमारियो शेफर्ड ने बल्ले से मचाई सुनामी, खलील अहमद के एक ही ओवर में ठोक डाले इतने रन

Romario Shepherd vs Khaleel Ahmed RCB vs CSK IPL 2025: जैकब बेथेल (55) और विराट कोहली (62) के अर्धशतकों और रोमारियो शेफर्ड की 14 गेंदों पर नाबाद 53 रनों की पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शनिवार को यहां आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 214 रनों का लक्ष्य रखा. कोहली ने पांच छक्के और इतने ही चौके लगाकर केवल 33 गेंदों पर 62 रन बनाए. बाएं हाथ के बेथेल ने आठ चौके और दो छक्के लगाकर 33 गेंदों पर 55 रन बनाए और कोहली के साथ पहले विकेट के लिए 97 रन जोड़े. अंत में शेफर्ड ने खलील अहमद के ओवर में आधा दर्जन छक्के लगाकर 33 रन बटोरे और आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा.

IPL 2025 में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है, और इस बार सुर्खियों में रहे रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए अब तक का सबसे तेज़ अर्धशतक जड़ दिया है. शेफर्ड ने तूफानी अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई की और इतिहास रच दिया.

Are you not entertained? 🤩



Romario Shepherd thrilled the M. Chinnaswamy Stadium with a 'blink and you miss' knock 🫡🔥



Updates ▶ https://t.co/I4Eij3ZNlN#TATAIPL | #RCBvCSK | @RCBTweets pic.twitter.com/uPDjTUpOvY