IND vs SA, 3rd ODI: रोहित शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Rohit Sharma World record in ODI: तीसरे वनडे में रोहित शर्मा 75 रन बनाकर आउट हुए, अपनी पारी में रोहित ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

  • रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मैच में 75 रन बनाकर खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है
  • रोहित वनडे में बतौर ओपनर पहले 190 पारियों में सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं
  • रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए पहले 190 पारियों में 79 बार 50 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है
Rohit Sharma World record: भले ही रोहित शर्मा तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 75 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन अपनी तूफानी 75 रन की पारी में रोहित शर्मा ने एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रोहित शर्मा वनडे में बतौर ओपनर अपने करियर के पहले 190 पारियों के बाद सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि ऐसा कर रोहित ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है. तेंदुलकर ने बतौर ओपनर अपने करियर के पहले 190  पारियों के बाद कुल 67 बार 50+ स्कोर करने में सफल रहे थे. अब रोहित शर्मा बतौर ओपनर 190 पारियों के बा वनडे में सबसे ज्यादा हार 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन ग एहैं. रोहित ने अबतक 79 बार ऐसा कारनामा बतौर ओपनर करने में सफलता हासिल कर ली है. 

Photo Credit: @vikrantgupta73/x

ODI में बतौर ओपनर पहली 190 पारियों में सबसे ज़्यादा  50+ स्कोर

  • 79: रोहित शर्मा
  • 67: सचिन तेंदुलकर
  •  66: हाशिम अमला (175 इनिंग्स)
  • 63: सौरव गांगुली
  • 60: डेसमंड हेन्स
  •  59: क्रिस गेल

वहीं, ओवरऑल वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा 50+स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 120 बार ऐसा कारनामा अपने करियर में किया है. 

ओपनर की ओर से सबसे ज़्यादा ODI 50+ स्कोर

  1. 120 - सचिन तेंदुलकर (340 पारी)

  2. 94 - सनथ जयसूर्या (383 पारी)

  3. 79* - रोहित शर्मा (190 पारी)

  4. 78 - क्रिस गेल (274 पारी)

  5. 77 - सौरव गांगुली (236 पारी)

रोहित शर्मा ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज 

इसके अलावा रोहित शर्मा 10 अलग-अलग कैलेंडर सालों में 50+ ODI औसत के साथ 500+ ODI रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.  वही्ं, रोहित साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. रोहित ने 64 छक्के अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगा चुके हैं. 

एक कैलेंडर ईयर में 50+ औसत से 500+ ODI रन

  • 10 बार: रोहित शर्मा
  •  09 बार: विराट कोहली
  •  07 बार: एमएस धोनी 
  • 07 बार: एबी डिविलियर्स
  • 06 बार: सचिन तेंदुलकर
  • 06 बार: रॉस टेलर
  • 06 बार: जैक्स कैलिस

ODI इतिहास में सबसे ज़्यादा सालों में 50+ बैटिंग एवरेज

  • 12* - रोहित शर्मा
  • 10* - विराट कोहली
  • 8 - MS धोनी
  • 8 - रॉस टेलर
  • 8 - AB डिविलियर्स
  • 7 - सचिन तेंदुलकर
  • 7 - माइकल बेवन
  • 7 - बाबर आज़म

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल छक्के

  • 64* - रोहित शर्मा (65 पारी)
  • 64 - डेविड वॉर्नर (72 पारी)
  • 63 - जोस बटलर (47 पारी)
  • 61 - क्रिस गेल (76 पारी)
  • 52 - मिशेल मार्श (51 पारी)
  • 50 - बेन स्टोक्स (44 पारी)
  • 46* - विराट कोहली (73 पारी)
वहीं, मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की थी औऱ 47. 5 ओवर में 270 रन बनाए थे जिसके बाद भारत ने 39.5 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. जायसवाल ने 121 गेंद पर नाबाद 116 रन की पारी खेली, अपनी पारी में जायसवाल ने 12 चौके और 2 छक्के लगाने में सफल रहे. वहीं, रोहित ने 73 गेंद पर 75 रन बनाए. हिट मैन ने अपनी पारी में 7 चौके औऱ तीन छक्के लगाने में सफलता हासिल की. इसके अलावा कोहली ने 54 गेंद पर 65 रन बनाए. कोहली ने 6 चौके और तीन छक्के लगाए. यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज के खिताब से नवाजा गया.  

