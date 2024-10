IND vs NZ 2nd Test: 'इतनी जल्दी क्या थी...', रोहित, गिल, पंत, विराट, सरफराज समेत ऐसे बिखर गई सितारों से सजी टीम इंडिया

Team India Flop Show vs New Zealand 2nd Test: दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड (IND vs NZ 2nd Test) की टीम ने पहली पारी में 259 रन बनाये, वाशिंगटन सुंदर और अश्विन की दमदार गेंदबाज़ी ने टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत वापसी कराई थी लेकिन पहले दिन के आखिरी सत्र में टीम इंडिया बल्लेबाज़ी करने उतरी और रोहित शर्मा के रूप में भारत को बड़ा झटका लगा और कप्तान शून्य पर पवेलियन लौट गए. रोहित शर्मा के विकेट के बाद गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच दूसरे विकेट के लिए 49 रनों की पार्टनरशिप हुई लेकिन इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला लगातार ही जारी रहा.

ये सफर यहीं नहीं रुका इसके बाद ऋषभ पंत 18 रन के रूप में भारत को पांचवा झटका लगा, फिर बारी आई टीम इंडिया के उस खिलाडी किम जिसके ऊपर आप मुश्किल हालात में भरोसा कर सकते हैं लेकिन सरफराज खान का भी बल्ला आज खामोश दिखा और वो 11 रन बनाकर आउट हो गए, सामने की दिशा में शॉट लगाने की चाहत ने उनकी पारी को जल्दी समाप्त कर दिया

Wicket No. 3 for Mitchell Santner!🎯



Sarfaraz Khan, who shone in the last match is back in the pavilion for a mere 11 runs ❌



