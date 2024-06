''ऊपर डाले तो देता हूं ना'', बम्बईया रोहित शर्मा, पहले सूर्यकुमार यादव के सामने दी वार्निंग, फिर कर दिया वही काम, VIDEO

Rohit Sharma saying upar dale toh deta hu na: भारतीय टीम ने 'सेमी फाइनल' में इंग्लैंड को 68 रन से रौंदते हुए 'फाइनल' में प्रवेश कर लिया है. मैच के दौरान एक बार फिर 'हिटमैन' रोहित शर्मा का बल्ला जमकर चला. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 39 गेंदों का सामना किया. इस बीच 146.15 की स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले.

मैच के दौरान 11वें ओवर में रोहित शर्मा का बम्बईया अंदाज भी देखने को मिला. दरअसल, बारिश के बाद खेल शुरू ही हुआ था. विपक्षी टीम के लिए पारी का 11वां ओवर ऑलराउंडर खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन डाल रहे थे. उनके इस ओवर में शर्मा ने उनके सिर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया.

Before hitting six how he planned for it

