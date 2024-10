''बस हो गया यार'', फैंस ने रोहित शर्मा से कहा 'दादा बहुत मिस कर रहे हैं', जानें 'हिटमैन' ने क्या कहा, VIDEO

Rohit Sharma Reply Fans: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के बाद अबू धाबी में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं. यहां उनके चाहने कुछ फैंस उनसे अचानक मिल गए. इस बीच प्रशंसकों ने कुछ दिलचस्प सवाल भी किए. एक फैंस को उनसे पूछते हुए देखा गया, ''दादा बहुत मिस कर रहे हैं आपको टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में.'' जिसके जवाब में रोहित शर्मा कहते हैं, ''बस हो गया यार.''

रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. दिग्गज बल्लेबाज ने जरुर टी20 प्रारूप से संन्यास ले लिया है. मगर टेस्ट और वनडे क्रिकेट में वह अब भी सक्रीय हैं. यहां वह दोनों प्रारूपों में भारतीय टीम की अगुवाई करते हैं.

Paparazzi to Rohit : dada bahot miss kar Rahe apko T20I Mai.🥺



Rohit Sharma : Bs hogaya yaar.🥲



Whole India missing him in T20I.😢 pic.twitter.com/K9oBFDApXv