PSL फ्रेंचाइजी मुल्तान सुल्तान ने रोहित शर्मा का उड़ाया मजाक! VIDEO देख आप भी हो जाएंगे आग बबूला

Shameful PSL Franchises Video: हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने अपने एक वीडियो के माध्यम से मौजूदा पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया था. जिसके बाद क्रिकेट प्रेमियों ने पूर्व कंगारू खिलाड़ी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी. इस अपमानजनक वाक्ये को बीते अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मुल्तान सुल्तान की टीम ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है.

दरअसल, फ्रेंचाइजी ने एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से साझा किया है. जिसमें एक कार्टून जैसा शख्स पीएसएल ट्रॉफी के साथ नजर आ रहा है. यहां तक तो ठीक है. मगर वीडियो के बैकग्राउंड में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के आवाज का इस्तेमाल किया गया है.

'हिटमैन' शर्मा ने जो बयान चैंपियंस ट्रॉफी जितने के बाद दिया था. ठीक उसी बयान को वीडियो में इस्तेमाल किया गया है. सामने आए वीडियो में सुना जा सकता है, 'इसमें कोई कमी नहीं है. ये भी... अरे आप मुझसे पूछो क्या ... कितना वो लगता है जितने के लिए.'

फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा के आवाज का इस्तेमाल किया. यहां तक तो ठीक है, लेकिन वीडियो में लोगों को हंसते हुए भी सुना जा सकता है. इसके अलावा वीडियो में एक कार्टून शख्स के जरिए रोहित शर्मा का मजाक भी बनाया गया है. यही बात लोगों को नागवार गुजर रही है.

लोग मुल्तान सुल्तान की तरफ से साझा किए गए इस वीडियो पर अपना विचार साझा कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@lame_Fido नाम के शख्स ने लिखा है, 'रोहित के ऑडियो का उपयोग करने से बचना चाहिए था.'

@PrinceBatr66154 नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'मैं उन पाकिस्तानियों की तलाश कर रहा हूं जो ब्रैड हॉग को उपदेश दे रहे थे...'

I am looking for pakistanis who are giving lectures to brad hogg, especially amercric and behram and the so-called neutrals. https://t.co/KW0abn1B2i