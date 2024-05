T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हुई टीम इंडिया, पहले बैच में विराट कोहली और हार्दिक पंड्या शामिल नहीं

Hardik Pandya T20 World cup 2024: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) के लिए भारतीय टीम (Indian Team) का पहला बैच अमेरिया रवाना हो गया है जिसमें कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के अलावा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हेड कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ के अलावा रवींद्र जड़ेजा, शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल शामिल हैं.. वहीं, पहले बैच में कोहली हार्दिक पंड्या शामिल नहीं है. बता दें कि हार्दिक और उनकी वाइफ नताशा के बीच तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है. इन सबसे बीच हार्दिक अमेरिया रवाना नहीं हुए हैं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैन्स तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

The wait is over.



We are back!



Let's show your support for #TeamIndia 🇮🇳

बता दें कि 1 जून से टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है. भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के साथ खेलने वाली है. वहीं, टीम 9 जून को पाकिस्तान के साथ महामुकाबला करेगी. वहीं, पहले बैच में जो खिलाड़ी अमेरिका नहीं गए हैं वो खिलाड़ी 30 जून के पहले तक अमेरिया रवाना होेंगे. रिपोर्ट की मानें तो कोहली 30 जून को अमेरिया रवाना हो सकते हैं.

TEAM INDIA AT THE MUMBAI AIRPORT...!!! 🇮🇳



- Good luck, Rohit Sharma and his army!

बता दें कि भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप से पहले केवल एक ही अभ्यास मैच खेलने वाली है. भारत की टीम बांग्लादेश के साथ 1 जून को अभ्यास मैच खेलने वाली है. ऐसे में देखना है कि 1 जून से पहले सभी भारतीय खिलाड़ी अमेरिका पहुंच पाते हैं या नहीं.

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा