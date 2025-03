IND vs NZ: फाइनल में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, एडम गिलक्रिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Rohit Sharma Record POTM Award Winner in IND vs NZ Champions Trophy Final: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली और 50 ओवर के आईसीसी टूर्नामेंट में लंबे इंतजार को खत्म किया. भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए चैंपियंस की तरह खेल दिखाया और खिताब अपने नाम किया. भारत की जीत में टीम का सामूहिक प्रदर्शन अहम रहा. विराट कोहली (Virat Kohli), श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और केएल राहुल (KL Rahul) ने लीग चरणों में टीम को मजबूत बनाए रखा, जबकि कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma vs NZ in Final) ने फाइनल में शानदार 76 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचाया. भारत ने 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन खेल दिखाया. इस टूर्नामेंट में भारतीय स्पिनर्स ने भी अहम भूमिका निभाई है..

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

रोहित शर्मा की 76 रनों की पारी ने उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) चुना गया. रोहित अब 37 साल और 313 दिनों की उम्र में आईसीसी वनडे टूर्नामेंट के फाइनल में यह पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. वह 37 साल उम्र के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं.

आईसीसी वनडे फाइनल में POTM जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

1. 37 साल 313 दिन – रोहित शर्मा (भारत बनाम न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी 2025)

2. 35 साल 165 दिन – एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, वर्ल्ड कप 2007)

3. 32 साल 274 दिन – मोहिंदर अमरनाथ (भारत बनाम वेस्टइंडीज, वर्ल्ड कप 1983)

4. 30 साल 294 दिन – क्लाइव लॉयड (वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप 1975)

इसके अलावा, रोहित शर्मा क्लाइव लॉयड, रिकी पोंटिंग और एमएस धोनी के बाद आईसीसी वनडे फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले चौथे कप्तान बन गए हैं. साथ ही, वह दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने सभी प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंटों के फाइनल में टीम का नेतृत्व किया है. भारत की इस ऐतिहासिक जीत के साथ टीम ने 50 ओवर के आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी बादशाहत साबित कर दी.