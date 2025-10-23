विज्ञापन
IND vs AUS: रोहित शर्मा का स्टंप माइक ऑडियो हुआ वायरल, श्रेयस अय्यर को दिया था मैसेज, 'वो सातवां ओवर डाल रहा यार'

Rohit Sharma Stump Mic Audio Viral IND vs AUS: विश्व कप 2027 अभी बहुत दूर है लेकिन रोहित यह साबित करना चाहते थे कि उनके हौसले अब भी बुलंद हैं. शुरुआती दौर के बाद रोहित किसी भी तरह से असहज नहीं दिखे.

  • रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच में 73 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली
  • रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी कर भारत की पारी को मजबूती दी
  • रोहित शर्मा का स्टंप माइक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ गेंदबाज के रणनीति पर बातचीत की
Rohit Sharma Stump Mic Audio Viral IND vs AUS 2nd ODI: रोहित शर्मा ने धैर्य और जज्बे का नजारा पेश करते हुए 73 रन की उम्दा पारी खेली जिससे भारत ने बृहस्पतिवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नौ विकेट पर 264 रन बनाए. रोहित ने 97 गेंद की अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के मारे. उन्होंने श्रेयस अय्यर (61 रन, 77 गेंद, सात चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी करके भारत के चुनौतीपूर्ण स्कोर की नींव रखी. अक्षर पटेल (44 रन, 41 गेंद, पांच चौके) ने वही किया जो रविंद्र जडेजा टेस्ट टीम के लिए करते आ रहे हैं जबकि हर्षित राणा (नाबाद 24) और अर्शदीप सिंह (13) ने नौवें विकेट के लिए 29 गेंद में 37 रन जोड़कर टीम का स्कोर 260 रन के पार पहुंचाया.

स्टंप माइक में कैद हुई बातचीत

इस बीच भारतीय पारी के दौरान रोहित शर्मा अपने बल्ले से आक्रामक अंदाज में तो दिखी ही लेकिन एक बार फिर रोहित का स्टंप माइक ऑडियो वायरल हो गया. दरअसल रोहित के सामने मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहें थें और इस दौरान उन्हें लगा की एक सिंगल निकल सकता था जिसको लेकर उन्होंने श्रेयस अय्यर से बोला.

'अरे श्रेयस हो गया ये, जिसके जवाब में अय्यर ने कहा की 'आप करके देखो मेरे को मत बोलो न फिर', इसके बाद रोहित ने आगे कहा की 'अरे तेरे को कॉल देना पड़ेगा', जिसके बाद श्रेयस ने गेंदबाज मिचेल स्टार्क की और इशारा किया की वो यही है, जिसके बाद रोहित शर्मा ने मजेदार अंदाज में कहा की 'अरे वो सातवां ओवर डाल रहा है यार' अय्यर ने कहा की 'मुझे उसका एंगल पता नहीं है, आप कॉल दो न' फिर रोहित ने कहा की मैं नहीं दे सकता हूं ये कॉल, श्रेयस ने आखिरी में बोला 'सामने है आपके'.

मैच की बात करें तो लेग स्पिनर एडम जंपा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 60 रन देकर चार विकेट लिए. अधिकतर बल्लेबाज उन पर आक्रमण करने की कोशिश में आउट हो गए. जेवियर बार्टलेट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 39 रन देकर तीन विकेट चटकाए. उन्होंने विराट कोहली (00) का बेशकीमती विकेट भी हासिल किया.

भारतीय पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. बार्टलेट ने कप्तान शुभमन गिल (09) और कोहली के विकेट चटकाकर भारत को शुरुआती झटके दिए. गिल ने बार्टलेट की गेंद को मिड ऑफ पर कप्तान मिचेल मार्श के हाथों में खेला जबकि तीन गेंद बाद कोहली भी तेजी से अंदर आती गेंद पर पगबाधा हो गए जिससे सातवें ओवर में भारत का स्कोर दो विकेट पर 17 रन हो गया. कोहली लगातार दूसरे मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे. उन्होंने वापस जाते हुए एडीलेड में प्रशंसकों का अभिवादन किया जहां उन्होंने कई टेस्ट शतक और पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप शतक जड़ा है.

जोश हेजलवुड (10 ओवर में बिना विकेट के 29 रन) ने भी अच्छा उछाल हासिल करते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया. रोहित ने एक समय हेजलवुड की लगातार 17 गेंद खाली खेली. वह और अय्यर दोनों ही पिच पर नमी और मूवमेंट के कारण काफी सतर्क दिखे. रोहित ने शुरुआती लगभग 50 गेंद खेलने के बाद अच्छी लय पकड़ी. शुरुआत में उनका एकमात्र सकारात्मक शॉट मिचेल स्टार्क की गेंद पर स्क्वायर लेग पर लगाया गया चौका था.

पहली बार रोहित की असली झलक तब मिली जब उन्होंने मिचेल ओवेन की मध्यम गति की गेंदों पर पुल शॉट से दो छक्के जड़े. ओवेन के ओवर में 17 रन बने. अय्यर ने भी स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी जिससे रन गति में इजाफा हुआ. विश्व कप 2027 अभी बहुत दूर है लेकिन रोहित यह साबित करना चाहते थे कि उनके हौसले अब भी बुलंद हैं. शुरुआती दौर के बाद रोहित किसी भी तरह से असहज नहीं दिखे. उनके पास 33वें एकदिवसीय शतक के लिए पर्याप्त समय था लेकिन स्टार्क की गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश में हेजलवुड को कैच दे बैठे.

अय्यर भी अर्धशतक पूरा करने के बाद जंपा की गेंद को विकेटों पर खेल गए जबकि लोकेश राहुल (11) भी इस लेग स्पिनर की सीधी गेंद को चूककर बोल्ड हो गए. अक्षर और वाशिंगटन सुंदर (12) ने छठे विकेट के लिए 39 रन जोड़े लेकिन फिर ये दोनों बल्लेबाज जल्दी-जल्दी आउट हो गए जिसके बाद हर्षित और अर्शदीप ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. हर्षित ने तीन जबकि अर्शदीप ने दो चौके मारे.

(PTI इनपुट के साथ)

