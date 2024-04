Team India Opening Pair: टी20 वर्ल्ड कप में ये जोड़ी करेगी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग!, सोशल मीडिया पर मची हलचल- रिपोर्ट

टीम इंडिया के सेलेक्शन कमिटी के नजरिये से सोचे तो अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को एक शानदार समीकरण के साथ टूर्नामेंट में भाग लेगा होगा और हर एक पक्ष चाहे वो बैटिंग हो बोलिंग हो या फिर फील्डिंग, इस फॉर्मेट के लिहाज से ये तीनों फील्ड ही महत्वपूर्ण हैं. इन सब के बीच टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी को लेकर लगातार हो रही चर्चा में अब एक नया मोड़ सामने आ रहा है.

रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टीम के ओपनिंग जोड़ी के तौर पर पहली पसंद रोहित शर्मा और विराट कोहली (Rohit Sharma and Virat Kohli Opening for T20 WC 2024) की जोड़ी है और शुभमण गिल बैकअप ओपनर (Shubman Gill as Backup Opener for T20 WC 2024) के तौर पर रहेंगे, रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रोहित और विराट की जोड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई है यही नहीं रिपोर्ट में ये भी सामने आ रहा है की यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal May Ruled Out from T20 WC 2024) टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर भी हो सकते हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार फॉर्म में बल्लेबाज़ी कर रहे रियान पराग (Riyan Parag Will Get Chance in T20 WC 2024) को टी20 विश्व कप में मौका मिल सकता है.