रियान पराग को कोई समझाए आईपीएल बीत चुका है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से फिर मचाया तहलका, VIDEO

Riyan Parag Explosive Batting: दलीप ट्रॉफी में एक बार फिर से युवा बल्लेबाज रियान पराग का टी20 वाला अंदाज देखने को मिला है. टूर्नामेंट के दूसरे दौर का खेल शुरू हो चुका है. तीसरे मुकाबले के तहत अनंतपुर में इंडिया 'ए' और और इंडिया 'डी' की टीम आमने सामने है. यहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया 'ए' की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई है. टीम ने 24.3 ओवरों में 93 रन के कुल स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं, लेकिन मध्यक्रम में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन 22 वर्षीय पराग का विस्फोटक अंदाज देखने को मिला है.

रियान पराग के आईपीएल वाले अंदाज से तो हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में भी उनके धुंआधार बल्लेबाजी को देख हर कोई उनका फैन हो गया है.

