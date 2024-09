बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा जोरदार झटका, स्टार क्रिकेटर को गया चोटिल

Ruturaj Gaikwad Retired Hurt: दलीप ट्रॉफी के दूसरे दौर का रोमांच जारी है. टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले के तहत जहां अनंतपुर में इंडिया 'ए' और इंडिया 'डी' की टीम आमने सामने है. वहीं चौथे मुकाबले में इंडिया 'सी' की टीम इंडिया 'बी' के सामने चुनौती पेश कर रही है. अनंतपुर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया 'सी' का आगाज तो बेहतरीन हुआ है, लेकिन टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होने के बाद वापस ड्रेसिंग रूम लौट गए हैं.

इंडिया 'सी' बनाम इंडिया 'बी' मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा रही है. इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ की चोट पर बीसीसीआई की तरफ से भी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है. ऐसे में उनका चोट कितना गंभीर है अभी इसकी पूरी जानकरी निकलकर सामने नहीं आई है. जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलता है. हम तुंरत आपके सामने पेश करेंगे.

Ruturaj Gaikwad has apparently hurt himself after playing 2 balls. How unlucky Ruturaj is!!🥲#DuleepTrophy | #RuturajGaikwad pic.twitter.com/KX5htoOnmx