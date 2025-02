अनन्या पांडे और सारा अली खान YouTube सर्च हिस्ट्री पर मचा था बवाल, अब रियान पराग ने तोड़ी चुप्पी

Riyan Parag break silence on YouTube search history: पिछले दिनों भारतीय क्रिकेटर रियान पराग विवाद में आ गए थे, जब लाइव स्ट्रीम करने के दौरान उनकी 'सर्च हिस्ट्री' गलती से लीक हो गई थी. सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी हंगामा बरपा था. You Tube सर्च हिस्ट्री में फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे और सारा अली का नाम सामने आया था. अब उस विवाद पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रयान पराग ने चुप्पी तोड़ी है. सिटी1016 रेडियो के साथ पॉडकास्ट करने के क्रम में उन्होंने इस विवाद पर रिएक्ट किया है. सिटी1016 रेडियो के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने इस विवाद पर रिएक्ट किया है. रियान पराग ने कहा कि, "यह सब आईपीएल से पहले हुआ था. लेकिन पिछले साल आईपीएल में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, जिसके कारण सोशल मीडिया पर You Tube सर्च हिस्ट्री का विषय फिर से सामने आ गया था."

रियान पराग ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, ''IPL समाप्त होने के बाद हम चेन्नई में थे. अपनी स्ट्रीमिंग टीम के साथ एक डिस्कॉर्ड कॉल पर गया और यह अब प्रचारित हो गया, लेकिन यह आईपीएल से पहले हुआ था. मेरी डिस्कॉर्ड टीम में से एक ने आईपीएल से पहले मुझे सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे डिलीट कर दिया गया था. लेकिन फिर आईपीएल के बाद मेरा हाइप था और मेरा एक अच्छा सीजन गया था. मैं आया और अपनी स्ट्रीम खोली, मेरे पास Spotify या Apple Music नहीं था. सब कुछ हटा दिया गया था.''

पराग ने आगे कहा, " मैं YouTube पर गाने सुनने गया और मैंने यू-ट्यूब सर्च में संगीत को सर्च किया. लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि स्ट्रीम समाप्त हुई तब मुझे एहसास हुआ कि आखिर ये क्या हो गया है. ओह यह क्या हो गया! "

Riyan Parag talking about his search history controversy for the first time



(Video Credit-City1016) pic.twitter.com/6PyXMIYHYF — Rohit Baliyan (@rohit_balyan) February 11, 2025

सफाई देना ठीक नहीं समझा

रियान पराग ने आगे ये भी कहा कि, जब यह बातें सामने आई तो मैंने इसपर सफाई देना उचित नहीं समझा, मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था. मैंने इसकी सफाई नहीं दी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई समझता ही नहीं."