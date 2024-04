Rishabh Pant: "अभी तो टूर्नामेंट...", गुजरात टाइटंस को घर में हराने के बाद जीत से गदगद कप्तान ऋषभ पंत ने कर दिया बड़ा ऐलान

Rishabh Pant on win vs GT IPL 2024

Rishabh Pant on Win vs GT: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने गुजरात टाइटंस (DC vs GT) को छह विकेट से हराने के बाद कहा कि वे अब भी टूर्नामेंट में यहां से सुधार कर सकते हैं. पंत ने शानदार कप्तानी के अलावा विकेट के पीछे भी फुर्ती दिखाते हुए दो स्टंपिंग और दो कैच लपके. उन्होंने अपने गेंदबाजों का बखूबी इस्तेमाल करते हुए गुजरात टाइटन्स की टीम को उसके ही मैदान पर 89 रन पर समेट दिया. ‘प्लेयर ऑफ द मैच' पंत (Rishabh Pant Player of the match) ने मैच के बाद कहा, ‘‘बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में खुश होना चाहिए. हमने चैम्पियन मानसिकता के बारे में बात की और हमारी टीम ने इसके बारे में बात की. निश्चित रूप से हमारे गेंदबाज सर्वश्रेष्ठ में से एक रही. ''