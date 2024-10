IND vs NZ: 'किसकी गलती बाबू भैया.. ', कोहली के साथ कंफ्यूजन में फंसे ऋषभ पंत, ऐसे हुए रन आउट, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, Video

Rishabh Pant Run out video viral : पुणे टेस्ट मैच (IND vs NZ, 2nd Test) में भारत की दूसरी पारी के दौरान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) बिना खाता खोले रन आउट हो गए. पंत के रूप में भारत को तगड़ा झटका लगा है. बता दें कमि 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने बैकवर्ड प्‍वाइंट की ओर शॉट खेला और तेजी से रन लेने के लिए गए. कोहली को भागता देख नॉन स्‍ट्राइकर एंड पर मौजूद पंत भी रन लेने के लिए भागे, हालांकि जब पंत रन लेने के लिए भागने वाले थे तो वो तनिक समय के लिए हिचकिचाए भी थे. लेकिन दूसरे छोर से कोहली (Virat Kohli) तेजी से रन के लिए भाग चुके थे. जिसके बाद पंत ने भी बिना देरी किए रन लेने के लिए दौड़ पड़े.

लेकिन पंत सही समय में क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए. पंत ने डाइव भी मारा लेकिन उनके बल्ला क्रीज लाइन के अंदर नहीं पहुंच सका और पंत को रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा. पंत डाइव लगाकर भी क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए. आउट होने के बाद पंत काफी निराश दिखे तो विराट भी काफी हद तक हैरान थे.

वहीं, दूसरी ओर फैन्स रन आउट को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं. फैन्स दो गुटों में बंट गए हैं. एक पक्ष कोहली को इसका कसूरवार मान रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष पंत को कसूरवार मान रहा है. सोशल मीडिया पर फैन्स तरह-तरह के पोस्ट शेयर कर अपनी बात रख रहे हैं. वैसे, कोहली भी दूसरी पारी में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और 17 रन बनाकर आउट हुए. विराट को सैंटनर ने अपनी स्पिन के मायाजाल में फंसाकर पवेलियन भेजा.

RUN OUT? RUN OUT? PANT? YOU ARE JUST NOT AWARE WHO IS AT THAT SPOT?



WHEN YOU ARE CHASING 359 AND ARE 127/3?



GAJAB HO BHAI. RISKY SINGLE AT 127/3! pic.twitter.com/2ZzoQEtmqU