RCB vs GT: चिन्नास्वामी में चला 'मिया मैजिक', सॉल्ट ने स्टेडियम से बाहर मारा छक्का, अगली गेंद पर सिराज ने उखाड़ दिया स्टंप, Video हुआ वायरल

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 मैच के 14वें मुकाबले में मिया मैजिक देखने को मिला. मोहम्मद सिराज ने अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. सिराज ने पावरप्ले में ही बेंगलुरु का बुरा हाल कर दिया. इस दौरान उन्होंने फिल सॉल्ट का भी विकेट निकाला. फिल सॉल्ट ने सिराज के खिलाफ लंबा शॉट लगाने के मूड में थे, और एक गेंद पहले ही उन्होंने इतना लंबा छक्का लगाया था कि गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी थी. लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज ने सॉल्ट को बोल्ड किया और रोनाल्डे वाला सेलिब्रेशन करके इस विकेट का जश्न बनाया.

बेंगलुरू की पारी के चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर सॉल्ट ने सिराज को मिडविकेट की दिशा में लंबा छक्का लगाया. यह छक्का 105 मीटर लंबा था, जो इस सीजन का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा लंबा छक्का है. लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर सिराज ने पेस से सॉल्ट को बीट किया और उनका विकेट निकाला. सॉल्ट एक बार फिर लंबा छक्का लगाने गए थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए.

