IND vs NZ: Ravichandran Ashwin के नाम दर्ज हुआ ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वसीम अकरम, कपिल देव, कुंबले के साथ इस खास क्लब में हुए शामिल

R. Ashwin LBW Record in International cricket: बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों (IND vs NZ) की कमजोरी कलई खुल गई और दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को न्यूजीलैंड ने 301 रन की मजबूत बढत बना ली. मिचेल सेंटनेर के सात विकेट के बाद टॉम लाथम (86) ने बल्ले से कमाल करते हुए न्यूजीलैंड को पांच विकेट पर 198 रन तक पहुंचाया. न्यूजीलैंड को पहली पारी में 103 रन की बढत मिली थी. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर टॉम ब्लंडेल 30 और ग्लेन फिलिप्स सात रन बनाकर खेल रहे थे. भारत के लिये एकमात्र अच्छी बात वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन रही जिन्होंने मैच में 11 विकेट ले लिये हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के लिए स्पिन अटैक की कमान सँभालते हुए अश्विन ने पहले टेस्ट की पहली पारी में 1 विकेट लिया था और दूसरी पारी में उनके खाते में कोई विकेट नहीं आया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में अश्विन के फिरकी का जादू चला और पहली पारी में तीन विकेट उनके खाते में आये तो वही दूसरी पारी में विल यंग (R Ashwin Completed 150 International LBW Wicket) को अपना शिकार बनाते हुए अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 150 एलबीडब्लू विकेट पूरा किया और ये कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज़ बन गए. अश्विन के अलावा कपिल देव और अनिल कुंबले ये कारनामा पहले कर चुके हैं.

ASHWIN RETURNS...!!!!



He traps Will Young, time to get few more before tea, it's time for Ashwin show in Pune