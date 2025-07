IND vs ENG: 'मैं होता तो ...', बेन स्टोक्स के ‘हैंडशेक ड्रॉमा’ पर अश्विन के रिएक्शन ने मचाई खलबली

Ravichandran Ashwin on Ben Stokes' Handshake controversy : "मैं होता तो आखिर तक बैटिंग करता रहता". यह कहना है पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आर अश्विन का. आर अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर पत्रकार विमल कुमार के साथ बात करते हुए बेन स्टोक्स के हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है. जिसमें उन्होंने 'Ben Stokes handshake' विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है. वह इस बात से भी खफा हैं कि "रविंद्र जडेजा को कहा गया कि हैरी ब्रूक (Hary Brook ) की गेंद पर शतक बनाएंगे क्या?

अश्विन का कहना है कि" यह उनकी (jadeja- Washington) की गलती नहीं है कि Hary Brook गेंद डाल रहे हैं. वो कहते हैं "आप चाहे तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) और एंडरसन को भी ले आयें. एक खिलाड़ी ने पूरे दिन मेहनत की है तो क्या वह शतक नहीं बनाएं. आप कह रहे हैं कि आपके गेंदबाज को आप थकाना नहीं चाहते थे.. यह आपकी मर्जी है."

अश्विन के कहना है कि वह होते या वह टीम के कप्तान होते तो आखिर तक खेल होने देते. उनका कहना है कि इंग्लैंड इस ड्रा से मायूस था और वह नहीं चाहता था कि भारतीय खिलाड़ी खुश हों. वह यह भी कहते हैं कि जब एक खिलाड़ी ने पूरे दिन मेहनत की है तो कैसे वह शतक बनाकर खुश होने का अधिकार खो सकता है."

