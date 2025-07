IND vs ENG: 'अगर चाहो तो...' जसप्रीत बुमराह को बाहर करने पर रवि शास्त्री का फूटा गुस्सा, स्टुअर्ट ब्रॉड भी हुए हैरान

Ravi Shastri Angry on Bumrah Drop Down vs ENG: भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि एजबेस्टन टेस्ट जैसे अहम मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को ना खिलाना समझ से बाहर है. भारत फिलहाल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है और ऐसे में बुमराह जैसे तेज गेंदबाज को आराम देना उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा. शास्त्री ने कहा, "ये मुकाबला बहुत जरूरी है. बुमराह को पहले ही एक हफ्ते का आराम मिल चुका है. ऐसे मैचों में फैसले कप्तान और कोचिंग स्टाफ को लेने चाहिए, खिलाड़ी को नहीं. ये मैच भारत के लिए बेहद जरूरी है. यहां जीतकर सीरीज बराबर की जा सकती है. फिर अगर चाहो तो बुमराह को लॉर्ड्स टेस्ट में आराम दो, लेकिन अभी नहीं."

Ravi Shastri previews a HUGE second Test between England and India 🍿⚔️ pic.twitter.com/pNkek2yI3t — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) July 2, 2025

बुमराह की गैरमौजूदगी में भारत ने आकाश दीप को टीम में शामिल किया है. भारत की बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन सुंदर और नितीश रेड्डी को भी टीम में शामिल किया गया है.

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad Disappointed on Jasprit Bumrah) भी बुमराह को बाहर बैठाने के फैसले से हैरान हैं. उन्होंने कहा, "तेज गेंदबाज के लिए एक हफ्ते का ब्रेक काफी होता है. मुझे इस बात की हैरानी है कि सीरीज शुरू होने से पहले ही कहा गया कि बुमराह सिर्फ तीन टेस्ट खेलेंगे. ऐसे प्लान को छुपा कर रखना चाहिए, ताकि हर मैच के लिए खिलाड़ी तैयार रहे."

भारत ने पिछले कुछ बड़े मुकाबले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गंवाए हैं. ऐसे में शास्त्री ने साफ कहा कि अगर टीम वापसी करना चाहती है तो बुमराह जैसे गेंदबाज को बाहर बैठाना भारी पड़ सकता है.