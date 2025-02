'रॉकेट साइंटिस्ट...', चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को किस चीज का हो रहा है फायदा, अफ्रीकी बल्लेबाज ने बताया

Rassie van der Dussen Big Statement: दक्षिण अफ्रीका के शीर्षक्रम के बल्लेबाज रासी वान डेर डुसेन ने कहा कि यह जानने के लिये ‘रॉकेट साइंटिस्ट' होने की जरूरत नहीं है कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में खेलने का फायदा मिल रहा है, लेकिन हालात से उनकी वाकफियत उन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव भी बना रही है.

भारतीय टीम अपने सारे मैच दुबई में खेल रही है और अगर फाइनल में पहुंचती है तो वह भी दुबई में ही खेला जायेगा जबकि बाकी टीमों के मैच पाकिस्तान में हो रहे हैं.

