वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 में बना दिया यह वर्ल्ड रिकॉर्ड, कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

Vaibhav Suryavanshi creates history: भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी और भविष्य के बड़े स्टार बनने के पहले ही संकेत दे चुके 14 साल के लेफ्टी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने शनिवार को बड़ा कारनामा करते हुए अंडर-19 अंतराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया. वैभव ने वॉर्सेस्टशायर में इंग्लैंड-19 टीम के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में सिर्फ 52 गेंदों पर 10 चौकों और 7 छक्कों से शत बनाया. मतलब शतक में से 81 रन वैभव ने चौकों और छक्कों से ही जड़ डाले. वैभव से पहला रिकॉर्ड पाकिस्तान के कामरान गुलाम के नाम पर था, जिन्होंने 53 गेंदों पर शतक बनाया था. कुल मिलाकर वैभव 78 गेंदों पर 13 चौकों और 10 छक्कों से 143 रन बनाकर आउट हुए.

वैभव सूर्यवंशी या ऋषभ पंत नहीं, बल्कि यह बल्लेबाज है यूथ ODI का किंग, महज 13 गेंदों में जड़ा है फिफ्टी

VAIBHAV SURYAVANSHI MADNESS IN U19 YOUTH ONE DAY SERIES..!! 🥶🔥



- 48 (19) in 1st One Day.

- 45 (34) in 2nd One Day.

- 86 (31) in 3rd One Day.

- 82* (41) Today. pic.twitter.com/aiG2GU5ard