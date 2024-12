Champions Trophy 2025: "पंगा नहीं लेने का.. भाई के घर के बराबर में रहते हैं...", पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज के बयान ने मचाया बवाल

Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर हो रहे विवाद पर अब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ (Rashid Latif) ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने खलबली मचा दी है. दरअसल, चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने की बात हो रही है जिसे पाकिस्तानी बोर्ड नहीं मानना चाह रहा है. आईसीसी (ICC) ने भी पाकिस्तानी बोर्ड को 'हाइब्रिड मॉडल' को मानने की बात की है. अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान से बाहर कराया जाएगा.

इसके अलावा पाकिस्तान ये भी चाह रहा है कि यदि टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा तो फिर भारत में होने वाले आगे के आईसीसी टूर्नामेंट को भी इसी मॉडल के तहत खेला जाना चाहिए. ऐसे में इन सबके विवाद के बीच अब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान राशिद लतीफ ने एक ऐसी बात की है जिसकी चर्चा अब हो रही है. इंटरव्यू में राशिद यह कहते हैं, "पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग. जहां मैं रहता हूं न भाई का घर है इधर. तो ये जो गेम चला रहे हैं ऊपर से वो छोड़ देना." सोशल मीडिाय पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसके साथ-साथ एक ओऱ वीडियो राशिद लतीफ का सामने आया है जिसमें वो खुद को 'भारतीय' करार दे रहे हैं.

