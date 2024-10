Pakistan Cricket: "पाकिस्तान टीम ICU...", बाबर आज़म के कप्तानी छोड़ने पर आगबबूला हुए पूर्व पाकिस्तानी कप्तान, बयान ने मचाया तहलका

Rashid Latif on Babar Azam Resignation as Captain: बाबर आज़म के एक साल से भी कम समय में दूसरी बार व्हाइट-बॉल कप्तान (Babar Azam Step Down from Limited Over Captaincy) के रूप में इस्तीफा देने को बाद पाकिस्तान टीम में हलचल तेज हो गई है. पिछले साल भारत में पुरुष वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के बाहर होने के बाद सभी प्रारूपों से कप्तान के रूप में पद छोड़ने के बाद, बाबर को इस साल की शुरुआत में फिर से टी20आई और वनडे टीमों के लिए पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया था. उनकी अनुपस्थिति में, टी20आई कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान द्वारा सबसे छोटे प्रारूप में न्यूजीलैंड से 4-1 से सीरीज हारने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था.

राशिद लतीफ ने बाबर आजम को लेकर कहा

बाबर आज़म के लिमिटेड ओवर से दूसरी बार कप्तानी छोड़ने को लेकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ (Rashid Latif on Babar Azam Steping Down from Captaincy) ने AFP से बात करते हुए कहा कि "ये मार्गदर्शन का संकट है, पाकिस्तान क्रिकेट आईसीयू में है और इलाज के लिए कोई विशेषज्ञ ही नहीं है." उनके इस्तीफे से उन्हें और टीम को नुकसान हुआ है. "उन्हें दोबारा कप्तानी स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी, लतीफ ने आगे कहा कि ना तो टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और ना ही वो बड़ा स्कोर बना रहे थे. ये इस्तीफा बहुत देर से आया है और इससे न केवल उन्हें बल्कि टीम को भी नुकसान हुआ है."

बाबर की जगह कप्तान की रेस में ये खिलाड़ी सबसे आगे

जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम द्वारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट-बॉल कप्तान के पद से हटने की घोषणा के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan Likely to Replace Babar Azam as Limited Over Captain) उनकी जगह ले सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारी टीम चयन के लिए रिजवान के साथ बैठक करेंगे. जियो न्यूज की रिपोर्ट की मानें तो बाबर आजम को शीर्ष अधिकारियों द्वारा कप्तानी से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि वाइट-बॉल कोच गैरी कर्स्टन चाहते थे कि बाबर टीम की कमान संभालें.

पाकिस्तान क्रिकेट कप्तानी की टाइमलाईन:

15 नवंबर, 2023: वनडे विश्व कप में हार के बाद बाबर आजम ने पद छोड़ दिया. शान मसूद को टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया और शाहीन अफरीदी ने टी20आई कप्तान का पद संभाला

31 मार्च, 2024: शाहीन अफरीदी को टी20आई कप्तान के पद से हटा दिया गया और बाबर आजम को फिर से वाइट-बॉल कप्तान नियुक्त किया गया, जबकि शान मसूद टेस्ट कप्तान बने रहें.

2 अक्टूबर, 2024: बाबर आज़म ने वनडे और टी20 कप्तान के पद से इस्तीफ़ा दिया.