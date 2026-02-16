AFG vs UAE: राशिद खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

Rashid Khan Seven Hundred T20 Wicket Record; AFG vs UAE T20 WC 2026: अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. लेग-स्पिनर ने सोमवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ़ अपनी टीम के मेन्स T20 वर्ल्ड कप ग्रुप D मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. राशिद ने खेल की शुरुआत 699 विकेट से की और UAE की पारी के 16वें ओवर में मुहम्मद अरफान को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की. ​​अरफान ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और अपने स्टंप्स पर हिट विकेट आउट हो गए और राशिद को उनका ऐतिहासिक 700वां T20 विकेट मिला.

राशिद ने ज्यादा जश्न नहीं मनाया, क्योंकि अफगानिस्तान का ध्यान UAE पर जीत हासिल करके सुपर आठ में जाने की अपनी थोड़ी सी उम्मीदों को जिंदा रखने पर था. यह उपलब्धि तब मिली जब राशिद को इंतज़ार करना पड़ा, उन्होंने पिछले हफ़्ते अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 698वां और 699वां विकेट लिया था.

नई दिल्ली में, राशिद ने इस मैच में 3.2 ओवर फेंके, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, और आखिर में विकेट लेने के लिए स्ट्राइक किया. अरफान के आउट होने से पहले उन्होंने 20 गेंदों में 17 रन दिए. राशिद लंबे समय से इस फॉर्मेट में विकेट लेने वालों की लिस्ट में सबसे आगे हैं.

वेस्ट इंडीज के रिटायर्ड सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो 631 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ऑफ-स्पिनर सुनील नरेन 613 स्कैलप के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जो एक्टिव प्लेयर के सबसे करीब हैं. राशिद T20I में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए 191 स्कैलप लिए हैं. न्यूजीलैंड के रिटायर्ड पेसर टिम साउथी (164) और लेग-स्पिनर ईश सोढ़ी (162) इस लिस्ट में उनसे पीछे हैं.

पिछले हफ़्ते, राशिद ने रिपोर्टर्स से कहा था, “700 विकेट, चाहे जो भी अचीवमेंट हो, वह जारी रहेगा. मैंने अपने मन में कोई टारगेट नहीं रखा है कि मैं 700 विकेट लूंगा और रुक जाऊंगा. जब मैं वर्ल्ड कप में नेशनल टीम के लिए खेलता हूं, तो मैं 100% कोशिश करता हूं. और जब टीम को जरूरत होती है, तो मैं विकेट लेता हूं.”