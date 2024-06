Rashid Khan: राशिद खान का अभी जी भरा नहीं, एक लाइन के पोस्ट में बताया अपना अगला प्लान

Rashid Khan says All eyes on next match: अफगानिस्तान की टीम ने अपने 'सुपर 8' मुकाबले के आखिरी मैच में बांग्लादेश को मात देते हुए 'सेमी फाइनल' का टिकट प्राप्त कर लिया है. हालांकि, टीम के कप्तान राशिद खान को अभी शुकून नहीं मिला है. जी हां, यह बात हम नहीं कह रहे हैं. बल्कि उनके एक पोस्ट से यह बात झलक रही हैं. लोग स्कोरिंग मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद उन्होंने खास पोस्ट किया है. अफगान धुरंधर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ''सबकी निगाहें अगले मैच पर है. यह जीत उन सभी अफगान प्रशंसकों के लिए है जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया.''

राशिद खान के पोस्ट से साफ झलक रहा है सभी फैंस अगले मुकाबले में उनकी टीम के प्रदर्शन पर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं. उम्मीद है वह भी अपनी टीम को निराश नहीं करेंगे. 'सेमी फाइनल' मुकाबले में अफगानिस्तान की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला 27 जून को ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेला जाएगा.

All 👀 on the next one !! 💪



This is for each and every 🇦🇫 fan who believed in us and kept us going 🙏#ICC #T20WorldCup pic.twitter.com/vQREijaoQn