Rashid Khan: 'करामती खान' ने IPL में रचा इतिहास, ऐसा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली, एक साथ तोड़ा 5 दिग्गजों का रिकॉर्ड

राशिद ने 12वीं बार आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में कामयाबी पाई है. ऐसा कर राशिद ने एक साथ कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है. बता दें कि इस मामल में गिल ने अबतक 9 बार आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है, वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने 8 बार, रोहित शर्मा ने 7 बार तो वहीं रहाणे ने भी 25 या उससे कम उम्र के दौरान 7 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में सफल रहे थे. संजू सैमसन ने भी इस मामले में आईपीएल में 7 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. इस समय राशिद की उम्र 25 साल है और गिल की उम्र 24 साल है. ऐसे में गिल के पास राशिद के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा.

25 या उससे कम उम्र में आईपीएल में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी (Most Player of the Match Awards in IPL at age 25 or less)

12- राशिद खान

9-शुभमन गिल

8- ऋतुराज गायकवाड़

7 - रोहित शर्मा

7- अजिंक्य रहाणे

7- संजू सैमसन

मैच की बात करें तो बता दें कि राजस्थान ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 196 रन 20 ओवर में बनाए थे जिसके बाद गुजरात ने आखिरी गेंद पर मैच को जीतकर कमाल कर दिया. इस सीजन राजस्थान को पहली हार मिली. वहीं, आईपीएल के इतिहास में गुजरात के लिए आखिरी गेंद पर लक्ष्य को हासिल करने का यह सबसे बड़ा स्कोर है. इसेस पहले 2022 में गुजरात ने हैदराबाद के खिलाफ मैच में 196 रन बनाकर मैच को जीता था.

आखिरी गेंद पर GT के लिए सबसे सफल चेज़

197 रन vs RR, जयपुर, 2024*

196 रन vs SRH, वानखेड़े, 2022

190 रन vs PBKS, ब्रेबॉर्न, 2022