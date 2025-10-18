'अनैतिक और बर्बर है', पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर की मौत, राशिद खान का फूटा गुस्सा

Rashid Khan blasts Pakistan : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। भारी गोलीबारी और बमबारी के बाद अब खबर है कि पाकिस्तान के हमले में तीन अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई है. जिसके बाद AFG ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस घटना पर दुख जताया है. यही नहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगमी ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा भी रद्द कर दिया है, वहीं, दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर राशिद खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इन घटनाओं पर रिएक्ट करते हुए गहरा दुख जताया है.

राशिद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "अफ़ग़ानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है. यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे. नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है. ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयाँ मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए.इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूँ, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए".

I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.



It is absolutely immoral and… — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025

टी20 ट्राई सीरीज से नाम वापस लिया

पाकिस्तान के हमले में मारे गए तीन खिलाड़ियों की पहचान "कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून" के रूप में हुई है, जबकि हमले में 5 अन्य खिलाड़ियों की भी मौत हो गई. एसीबी ने आगे कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि वह "इसे अफ़ग़ानिस्तान के खेल समुदाय, उसके खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है," और "शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करता है. " बोर्ड ने आगे कहा कि अगले महीने होने वाली त्रिकोणीय सीरीज से हटने का फैसला "पीड़ितों के प्रति सम्मान के संकेत के रूप में" लिया गया है.