भारत की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच देश की सबसे बड़ी घरेलू रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड का मैच भी चल रहा है. हाशिए पर चल रहे रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज लगातार दूसरा शतक जड़कर सेलेक्टरों को इंप्रेस करने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ और ऐसे भी पुराने नाम हैं, जो अच्छा कर रहे हैं. ऐसे नाम जो रणजी में ही चमकते हैं और इसी में सिमटकर रह जाते हैं. इन्हीं में से एक त्रिपुरा के लीजेंड कहे जाने वाले मणिशंकर मुरासिंह हैं, जिन्होंने तीसरे दिन संकट के समय तब शतक जड़ा तब इस टीम ने 54 रन पर ही 5 रन विकेट गंवा दिए. लेकिन उन्होंने तीसरे दिन अपनी नाबाद 59 रन की पारी को आगे बढ़ाते हुए इसे शतक में तब्दील कर दिया.



जब त्रिपुरा असम से 272 रनों की बढ़त से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में 54/5 पर संघर्ष कर रही थी, तब गुवाहाटी में मैच के दो ही दिनों में समाप्त होने के आसार दिख रहे थे. मुरासिंह ने न केवल खेल को तीसरे दिन तक खींचा, बल्कि एक शानदार शतक भी जमाय, यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका छठा शतक है. भले ही हार का खतरा मंडरा रहा हो, फिर भी उन्होंने त्रिपुरा को बढ़त के अंतर को लगभग बराबर करने में मदद की है. वह फिलहाल 122 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और त्रिपुरा अब सिर्फ 32 रन पीछे है जबकि उसके तीन विकेट बाकी हैं.

और जो लोग यह सोच रहे हैं कि वह एक दिग्गज खिलाड़ी (लेजेंड) क्यों हैं, तो जरा उनके आंकड़ों पर नजर डालिए. मुरासिहं के 4000 से अधिक रन, 100 से ज्यादा मैच, 27 का औसत, छह शतक और 19 अर्धशतक हैं. वहीं, रेड-बॉल (प्रथम श्रेणी) क्रिकेट में 332 विकेट और लिस्ट ए में 112 विकेट हैं. वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में त्रिपुरा के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.अब आप ही बताएं कि उन्हें त्रिपुरा का लीजेंड न कहा जाए, तो क्या कहा जाए