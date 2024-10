IND vs PAK: क्रिकेट इतिहास का अद्भुत कैच, रमनदीप सिंह ने सुपरमैन अंदाज़ में पाकिस्तानी बल्लेबाज़ को भेजा पवेलियन

IND A vs PAK A Ramandeep Singh Catch: भारत बनाम पाकिस्तान के ए टीम के बीच एसीसी मेंस टी20 इमर्जिंग एशिया कप का मुकाबला खेला गया जिसमे भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबज़ी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 183 रन बनाया जिसके जवाब में पाकिस्तान की ए टीम 176 रन ही बना सकी और भारत ने ये मुकाबला 7 रन से जीत लिया.

RAMANDEEP SINGH TOOK ONE OF THE GREATEST CATCHES EVER. 🥶 pic.twitter.com/zRbqY3n2X4