T20 World Cup: "हमारे पास कई विकल्प हैं लेकिन...", टी20 विश्व कप टीम को लेकर कोच राहुल द्रविड़ ने कर दिया बड़ा ऐलान

उन्होंने कहा ,‘‘ हमे कुछ पहलुओं पर काम करना होगा और इस पर विचार कर रहे हैं. "जून में होने वाले टी20 विश्व कप (T20 WC 2024 Date and Schedule) से पहले यह इस प्रारूप में भारत का आखिरी मैच था . द्रविड़ ने कहा ,‘‘ एक टीम के रूप में अब हमें उतने मैच नहीं खेलने हैं. (Rahul Dravid on IPL 2024) आईपीएल है और इन खिलाड़ियों पर सभी की नजरें होंगी.'' दुबे (Shivam Dube Man of the series vs AFG) ने अफगानिस्तान के खिलाफ 124 रन बनाये और दो विकेट लिये .

द्रविड़ ने कहा ,‘‘वह लंबे समय बाद लौटा है और पहले से काफी बेहतर खिलाड़ी बनकर आया है. उसमें प्रतिभा हमेशा से थी और उसके प्रदर्शन से मैं बहुत खुश हूं. इससे उसका आत्मविश्वास बढा होगा कि आप वापसी करने के साथ प्लेयर आफ द सीरिज भी बने हैं'' विकेटकीपिंग में भारत के पास जितेश, संजू सैमसन, ईशान किशन, केएल राहुल और ऋषभ पंत के विकल्प हैं और कोच (Rahul Dravid Choice for T20 WC Wicket Keeper) ने किसी के भी खेलने की संभावना से इनकार नहीं किया .

उन्होंने कहा ,‘‘ हमारे पास कई विकल्प हैं. संजू, किशन और ऋषभ सभी हैं . देखना होगा कि अगले कुछ महीने में क्या स्थितियां रहती हैं और उसी के अनुसार फैसला लिया जायेगा .''