पंजाब किंग्स के फाइनल में पहुंचने पर टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने रिकी पोंटिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए खास मैसेज पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. पंजाब किंग्स दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है.

All smiles as @PunjabKingsIPL make it to the final after a SUPER TEAM EFFORT led by our dynamic sarpanch @ShreyasIyer15, our passionate coach @RickyPonting & the entire coaching staff & everyone at PBKS👊 Today will be incomplete without mentioning Lockie Ferguson, Glenn Maxwell… pic.twitter.com/kZukCXp99f