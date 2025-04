PBKS vs KKR: पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, 17 साल में ये कारनामा करने वाली पहली टीम बनी

Punjab Kings Defend Lowest Total Record IPL History PBKS vs KKR: युजवेंद्र चहल ने पंजाब किंग्स के लिए शानदार वापसी करते हुए 4/28 के शानदार आंकड़े के साथ मेजबान टीम को मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग के एक कम स्कोर वाले रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रनों से हरा दिया. 16 ओवरों में पीबीकेएस को 111 रनों पर रोकने के बाद, केकेआर सात ओवरों में दो विकेट पर 60 रन बनाकर आरामदायक जीत की ओर अग्रसर दिख रहा था. इसके बाद चहल ने केकेआर के मध्यक्रम को झकझोर कर रख दिया और पंजाब को एक अप्रत्याशित लेकिन रोमांचक जीत दिलाई, क्योंकि केकेआर 15.1 ओवरों में 95 रनों पर ऑल आउट हो गई.

पंजाब किंग्स ने केकेआर के खिलाफ 16 रन से जीत के बाद 17 साल के IPL इतिहास में सबसे कम टोटल स्कोर का बचाव करने वाली पहली टीम बनी.

