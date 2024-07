PM Modi Meet Team India: "हमारे चैंपियंस के साथ..." पीएम मोदी ने विश्व विजेता खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद शेयर किया खास मैसेज

बारबाडोस से टी20 क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जीतकर घर लौटी टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गुरुवार को उनके सरकारी आवास पर पहुंची. पीएम मोदी ने करीब दो घंटे तक कोच राहुल द्रविड़ समेत पूरी टीम के खिलाड़ियों से बात की. वहीं, टीम इंडिया से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो फोटो शेयर किए. वहीं इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने चैंपियन टीम के लिए एक खास संदेश भी लिखा है.

पीएम मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा,''हमारे चैंपियंस के साथ एक बेहतरीन मुलाकात हुई. 7, लोक कल्याण मार्ग में विश्व कप विजेता टीम की मेजबानी की और टूर्नामेंट के दौरान उनके अनुभवों पर एक यादगार बातचीत की."

An excellent meeting with our Champions!



Hosted the World Cup winning team at 7, LKM and had a memorable conversation on their experiences through the tournament. pic.twitter.com/roqhyQRTnn