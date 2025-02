चैंपियंस ट्रॉफी: पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक, लाइव मैच में मैदान पर घुसा अनजान शख्स, मचा बवाल

Pitch Invader during NZ vs BAN match in Rawalpindi: रावलपिंडी में खेले गए न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा में भारी चूक हुई है. बता दें कि जब रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैदान के अंदर एक शख्स घुस आया और सीधे न्यूजीलैंड बल्लेबाज की ओर जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करने लगा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अनजान शख्स जब मैदान पर आया तो उसे देखकर रविंद्र एक पल के लिए सहम से गए थे. हालांकि मैदान पर शख्स को देख सिक्योरिटी गार्ड एक्शन में आए और उस शख्स को पकड़कर मैदान से बाहर ले गए. लेकिन इस वीडियो ने पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है.

पीसीबी (PCB on Pitch Invader) ने इस मामले में एक बयान जारी किया है और कहा है कि 'वे सभी वेन्यू पर खेल के मैदान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर रहे है." पीसीबी ने कल हुए सुरक्षा उल्लंघन को गंभीरता से लिया है, जब एक दर्शक खेल के मैदान में घुस गया था. PCB ने कहा, "खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, हमने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम किया है, जिन्होंने सभी वेन्यू प के आसपास सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाने और प्रवेश नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है."

Pitch invader attacked Rachin Ravindra. He was holding a poster of radical extremist leader.



Pakistan agency on alert for a terror plot against players and fans pic.twitter.com/57kGjmDaHc