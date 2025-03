VIDEO: '4,6,4,4...' फिल साल्ट का तूफानी अर्धशतक, मैदान में ऐसे दिखाई आतिशबाजी

Phil Salt Half Century vs KKR IPL 2025: आईपीएल 2025 में एक और रोमांचक मुकाबले के दौरान इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल साल्ट ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया. साल्ट ने मैदान पर आते ही चौकों-छक्कों की बरसात कर दी और मात्र 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. साल्ट ने अपनी पारी के दौरान 31 गेंद खेलकर 56 रन बनाये. उनकी इस तूफानी पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 180.65 का रहा.

लक्ष्य का पीछा करते हुए फिल साल्ट और विराट कोहली दोनों ही बेहद आक्रामक मूड में नजर आए. दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर (KKR) के गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया और तेजी से रन बनाए. और इसी के साथ आरसीबी ने अपने आईपीएल इतिहास में दूसरी बार पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा 80 रन बिना किसी नुकसान के बनाया.

WELL PLAYED, PHIL SALT. 👏



He scored 56 runs from 31 balls including 9 Fours and 2 sixes against KKR in this run chase - A Top Knock by Salt. pic.twitter.com/PvrCdl47Tc