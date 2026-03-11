PAK vs BAN Live Score 1st ODI: पाकिस्तान कर रही पहले बल्लेबाजी, जानें पल-पल का अपडेट

Pakistan vs Bangladesh Live Score 1st ODI: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी कर रही है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अब दोनों टीमों की नजरें अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर हैं और इसकी तैयारियों की शुरुआत इस वनडे सीरीज से हुई है. बांग्लादेश की नजर अपने घरेलू मैदानों का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को हराकर जोरदार आजाग करने की होगी. पाकिस्तान के लिए इस मैच में तीन खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं. जबकि टीम में दिग्गज बाबर आजम नहीं हैं. (Live Scorecard)

टॉस के दौरान शाहीन अफरीदी ने कहा,"असल में, मैं इस ट्रैक पर पहले बैटिंग करना पसंद करूंगा. इसका कारण यह है कि जो लोग डेब्यू कर रहे हैं, मैं उन पर बाद में बैटिंग करने का प्रेशर नहीं डालना चाहता. इसलिए उन्हें आज़ादी से बैटिंग करने दें और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं. वे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जब भी वे डोमेस्टिक मैच खेलते हैं, तो वे अच्छा परफॉर्म करते हैं. इसलिए एक टीम के तौर पर, हम उन्हें और उन्हें पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक परफॉर्म करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हैं. एक विनिंग स्टार्ट हमेशा ज़रूरी होती है और एक कैप्टन के तौर पर, यह आपको ज़्यादा आज़ादी देती है. इसलिए मुझे लगता है, हां, हम बस फ्लो के साथ चलते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. मुझे लगता है कि 270, 280 एक अच्छा टारगेट होगा."

वहीं मेहदी हसन मिराज ने कहा,"पहले बॉलिंग करना पसंद है. मुझे लगता है कि रात के समय वाली सिचुएशन आ रही है और हां, हम चेज़ में भी ऐसा ही सोचते हैं, हम बहुत अच्छा खेलेंगे और मुझे ऐसा लगता है. हमारे पास बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक भी है. अगर हमें पहले 10 ओवर में जल्दी विकेट मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह बेहतर होगा. मुझे लगता है, यह सबसे अच्छी शुरुआत है और उम्मीद है कि हर कोई एक्साइटेड होगा. निश्चित रूप से, अगर हम जीतते हैं, तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक अच्छा पल होगा."