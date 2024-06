"शर्मनाक है कि हम...", T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर, सकलैन मुश्ताक के लिए बर्दाश्त करना हुआ मुश्किल, गुस्से में कह दी बड़ी बात

Saqlain Mushtaq react on Pakistan Team T20 World cup : पाकिस्तान के टी-20 वर्ल्ड कप (Pakistan T20 World Cup) के बाहर होने के बाद पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक (Saqlain Mushtaq on Pakistan Team) ने भी रिएक्ट किया है. सकलैन मुश्ताक ने कुछ ऐसी बातें लिखी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर पाकिस्तानी टीम की हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. Saqlain Mushtaq ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी दिल की बात लिखी है. सकलैन मुश्ताक ने अपने पोस्ट में लिखा है "पाकिस्तान टीम को टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के सुपर 8 से बाहर होते देखना बहुत दुखद, दिल तोड़ने वाला और शर्मनाक है. मेरा वास्तव में मानना ​​है कि हमें कोई भी कदम उठाने और निर्णय लेने से पहले पाकिस्तान को प्राथमिकता देनी चाहिए और हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी प्रत्येक गलती पर विचार करना चाहिए. साथ ही यह भी कि हमने किस तरह की गलतियां की है. फिर से बहुत निराश और बहुत परेशान हूं." सकलैन मुश्ताक के पोस्ट पर फैन्स के भी खूब सारे रिएक्शन आ रहे है.

