Pakistan Team Jersey: वर्ल्ड कप 2023 को लेकर पाकिस्तान टीम की जर्सी लॉन्च, यहां देखें पहली झलक

Pakistan Team Jersey Launched ahead of Asia Cup and WC 2023

Pakistan Team New Jersey Ahead Asia Cup and WC: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप और विश्व कप 2023 से पहले अपनी नई जर्सी का अनावरण किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने इंस्टाग्राम पर नई पोशाक का एक वीडियो साझा किया. वीडियो के अंत में पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam in Asia Cup and WC New Jersey) नई जर्सी में टीम के अन्य साथी शादाब खान (Shadab Khan) और नसीम शाह (Naseem Shah) के साथ हैं. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी निदा डार और आलिया रियाज को भी नई जर्सी पहने हुए उनके साथ खड़े देखा जा सकता है.