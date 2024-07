'झूमे जो पठान' , पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में Yusuf Pathan ने 16 गेंद में पलट दिया मैच, ऐसे इंडिया को बनाया चैंपियन, ऐसा था पूरा रोमांच

Wcl 2024 Final highlights, Wcl ka final: Yusuf Pathan ने WCL Final में कमाल की बल्लेबाजी की और केवल 16 गेंद में 30 रन की ऐसी पारी खेली जिसने मैच को पलटने का काम किया. फाइनल में यूसुफ पठान ने अपनी पारी में 1 चौके और 3 छक्के लगाए. 187 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर इंडिया चैंपियंस के लिए जीत की नींव रखी, हालांकि फाइनल में अंबाती रायडू ने 30 गेंद पर 50 रन बनाए थे लेकिन जब एक अहम पारी की जरूरत थी तब यूसुफ ने 16 गेंद पर 30 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने का काम किया. बता दें कि सेमीफाइनल में भी यूसुफ पठान ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. अब फाइनल में यूसुफ ने अहम समय में 30 रन बनाकर टीम को चैंपियन बनने के करीब ले गए.

Yusuf Pathan is the Player of the Tournament 💥



- Scored back 2 back fifties

- Scored 221 Runs in 7 Matches#IndvsPakWCL2024 pic.twitter.com/GpgrurJek2