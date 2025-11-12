PAK vs SL 1st ODI: पाकिस्तान ने 36 साल बाद फिर से किया कारनामा, भारत के साथ है जीत से ऐसा गहरा रिश्ता

Pakistan beats Sri Lanka: पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई टी20 सीरीज के बाद मेजबान पाकिस्तान ने मंगलवार से अपनी जमीं पर श्रीलंका (Pak vs Sl) के खिलाफ शुरू हुई वनडे सीरीज में जीत का आगाज किया. रावलपिंडी में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबानों ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में 6 रन से पीटकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. पाकिस्तान की जीत में सलमान आगा (Salman Agha) ने नाबाद 105 रन बनाए, तो श्रीलंका के लिए निचले क्रम में वनिंदु हसारंगा (59) का प्रयास बेकार चला गया. बहरहाल, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराने के साथ ही वह कारनामा कर दिखाया, जो उसने करीब 36 साल पहले किया था.

पाकिस्तान की जीत है स्पेशल!

श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत यह खास इस वजह से बन गई क्योंकि यह उसकी मेहमान टीम के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे कम अंतर से जीत रही. इससे पहले पाकिस्तान ने साल 1989 में श्रीलंका को 6 रन के अंतर से ही मात दी थी. और इस पहली 6 रन से नजदीकी जीत का भारत से नजदीकी रिश्ता यह है कि तब पाकिस्तान ने लखनऊ में श्रीलंका को हराया था. यह नेहरू कप का मुकाबला था. इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के नाबाद 84 रन पर अरविंद डि सिल्वा (83) और हसन तिलकरत्ने (71) की पारियां भारी पड़ीं. तब के बाद अब पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त रूप से 6 रन से जीत दर्ज की.

टूटा श्रीलंका का जीत का सिलसिला

पाकिस्तान ने मंगलवार को 6 रन से मिली रोमांचक जीत के साथ ही श्रीलंका की लगातार तीन मैचों की जीत के सिलसिले को तोड़ दिया, तो वहीं यह श्रीलंका की पिछले 11 मैचों में चौथी हार रही. फिलहाल तीन मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 से बढ़त लेकर सीरीज को रोमांचक बना दिया है. तीन मैचों की सीरीज के दो आखिरी वनडे मैच क्रमश: कल 13 और फिर शनिवार को आखिरी मैच खेला जाएगा.