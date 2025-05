Operation Sindoor:'क्या पानी चाहिए', भारत के करारे जवाब के बाद अब भारतीय कर रहे आफरीदी की खिंचाई

Indians befited reply to Afridi: पिछले महीने की 22 तारीख को पहलगाम घाटी में पाकिस्तानी समर्थित आतंकी हमले में मारे गए 26 भारतीयों की मौत के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) ने बहुत ही बचकाना बयान दिया था. आफरीदी ने यहां तक कह दिया था कि भारत ही ऐसे हमले कराता है. और उनके इस स्टेटमेंट के बाद करोड़ों भारतीय उनसे खासे कफा हो गए थे. वहीं, इसी मुद्दे पर वह भारतीय पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन से भी सोशल मीडिया पर खासे भिड़े हुए थे. एक ऐसी ही पोस्ट में आफरीदी ने सेना की वर्दी में धवन को चाय की पेशकश की थी. और अब भारतीय सेना के मंगलवार को दिए गए 'करारे जवाब' के बाद आफरीदी सोशल मीडिया पर भारतीय प्रशंसकों के निशाने पर हैं. अब यह सुनने के अलावा आफरीदी के पास कोई विकल्प नहीं है

Shahid Afridi, Pani chahiye ?? pic.twitter.com/g3g0XaMmSB — Dr Poornima 🇮🇳 (@PoornimaNimo) May 7, 2025

इस कमेंट से आफरीदी को लेकर भारतीयों की नाराजगी समझी जा सकती है

Madam ji ! Iske jaisa bakwas cricketer nahi dekha !

He should never be invited to India — Thinker Raj (@rajthinker) May 7, 2025

आप देख सकते हैं कि रचनात्मक कलाकार भी आफरीदी की स्थिति बयां कर रहे हैं

Right now he's kind of moving around like this 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ydiwBnxked — YODHA { 100% HINDUSTANI } 🇮🇳🇮🇳 (@amit40340077) May 7, 2025

भले ही धवन ने भारत की कार्ऱवाई के बाद कोई जवाब न दिया हो, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी मनोदशा कुछ ऐसी ही होगी

Shahid Afridi made the fastest century in 37 balls during an ODI match.



Vaibhav Suryavanshi broke it and made a century in just 35 balls on the same day when Afridi made an anti - India comment. 😹#RRvsGT



ACTION REACTION pic.twitter.com/YIJATn8OJZ — Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) April 28, 2025

आफरीदी के इसी बयान ने करोड़ों भारतीयों को खफा कर दिया था