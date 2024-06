बांग्लादेश के महमुदुल्लाह के साथ हो गया अजब-गजब! ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने

Mahmudullah involved in most hat-tricks in world cricket आजकल सोशल मीडिया का जमाना है. सोशल मीडिया पर कई सारे रील्स बनते हैं. उन्हीं रील्स में आजकल हर कोई 'मोये-मोये' गाने पर रील्स बना रहा है जो काफी वायरल होते हैं. दरअसल, 'मोये-मोये' का मतलब होता है 'बुरा सपना'. ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के खिलाड़ी महमुदुल्लाह (Mahmudullah) के साथ हो गया है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया (AUS vs BAN T20 World Cup Super 8) ने बारिश से बाधित मैच में 28 रन से हरा दिया. इस मैच में बांग्लादेश की पारी के दौरान महमुदुल्लाह ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद का शिकार हुए. दरअसल, पैट कमिंस ने हैट्रिक विकेट चटकाने में सफलता पाई. हैट्रिक विकेट में महमुदुल्लाह का विकेट भी शामिल है.

बता दें कि महमुदुल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट में छठी बार हैट्रिक विकेट के दौरान आउट हुए हैं. ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड पहली बार किसी खिलाड़ी के नाम विश्व क्रिकेट में जुड़ा है. वहीं, T20I में यह बांग्लादेश के खिलाफ 7वीं हैट्रिक थी, जो किसी भी टीम के खिलाफ सबसे अधिक है. 7 हैट्रिक में से बांग्लादेशी बल्लेबाज महमूदुल्लाह 3 दफा हैट्रिक के दौरान आउट हुए हैं. महमुदुल्लाह अब इंटरनेशनल क्रिकेट में छह हैट्रिक में शामिल हो चुके हैं - तीन बार T20I में, दो बार वनडे में और एक बार टेस्ट में . यानी हम कह सकते हैं कि महमुदुल्लाह के साथ यकीनन 'मोय-मोय' हो गया है.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की बात करें तो महमुदुल्लाह केवल 2 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हुए. मैच में कमिंस ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं, एडम जैम्पा ने 2 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की है. सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया का यह पहला मैच था.

इस मैच में पहले बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की थी और 140 रन बनाए थे जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की. 100 रन के स्कोर पर बारिश आई और मैच को रोक दिया गया. काफी देर इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रूकी तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 28 रन से विजेता घोषित कर दिया गया.