Ollie Pope : ओली पोप ने रचा इतिहास, ओवल में 154 रन की पारी खेलकर बना दिया रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में तहलका

Ollie Pope record: श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट (ENG vs SL 3rd Test) मैच में इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने 156 गेंद पर 154 रन की पारी खेली. 154 रन की पारी के दौरान पोप ने एक और कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि पोप, द ओवल में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा करने वाले वो अब दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. इससे पहले पोप सात अलग-अलग देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज भी बने थे. अब उन्होंने 154 रन की पारी खेलकर एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

POV: You're in the crowd watching Ollie Pope score the fastest Test 150 ever at The Kia Oval 😍📺 pic.twitter.com/z2eLGqTDGV