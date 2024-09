Ollie Pope: ओली पोप ने टेस्ट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा अनोखा कमाल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Ollie Pope record : श्रीलंका (ENG Vs SL 3rd Test) के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में युवा कप्तान ओली पोप ने इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ओली पोप (Ollie Pope) ने टेस्ट मैच के पहले दिन शानदार शतकीय पारी खेली और 103 रन बनाकर नाबाद रहे, ओली पोप का टेस्ट में यह सातवां शतक है. बता दें कि पोप ने एक कमाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ओली पोप टेस्ट क्रिकेट इतिहास (Ollie Pope World record in Test) के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने करियर के अभी तक के शुरुआती सात शतक 7 अलग-अलग देशों के खिलाफ लगाए हैं. इससे पहले ऐसा कारनामा किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया था.

ओली पोप का यह कमाल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. ओली पोप ने अपने टेस्ट करियर में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, भारत , वेस्टइंडीज और अब श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाने में सफलता हासिल की है.

