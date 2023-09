ODI World Cup 2023 warm-up: जानिए कब और कितने बजे से खेले जाएंगे मैच, किस चैनल पर होगा लाइव टेलीकास्ट, पूरा शेड्यूल, वेन्यू और टाइमिंग

ODI World Cup 2023 warm-up matches schedule: पूरी डिटेल्स

ODI World Cup 2023 warm-up: विश्व कप का आगाज 5 अक्टूबर से होने जा रहा है. उससे पहले टीमें वार्म-अप मैच खेलेगी. बता दें कि वार्म अप मैच 29 सितंबर से खेले जाने हैं. वार्म अप मैच का आगाज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच से होगा. 29 सितंबर को बांग्लादेश Vs श्रीलंका (Sri Lanka Warm Up match)की टीम गुवाहटी में अभ्यास मैच खेलेगी .वहीं, 29 को ही पाकिस्तान (Pakistan World Cup Warm up Match) अपना वार्म अप मैच न्यूजीलैंड (New Zealand Warm up Match) के साथ खेलने वाला है. इसके अलावा भारतीय टीम (Indian Cricket Team Warm Up Match) अपना पहला वार्म अप मैच इंग्लैंड के खिलाफ 30 सितंबर को खेलेगी. वहीं, दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा. 3 अक्टूबर को भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलने वाली है.